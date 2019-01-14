Иностранцы потратили в России 8 миллиардов рублей благодаря tax free

Каждый турист за время поездки в страну оставляет в магазинах в среднем по 100 тысяч рублей.

Иностранные туристы с апреля 2018 года купили в России товары на 8 миллиардов рублей, пишут "Известия". Как заявил изданию министр промышленности и торговли Денис Мантуров, такая щедрость во многом объясняется введением системы возврата НДС с покупок.

— Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free. Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров, — подчеркнул он.

По словам министра, больше всего в России тратят гости из Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии. А всего системой tax free воспользовались туристы из 180 стран.

Чаще всего иностранцы покупают в РФ одежду, обувь, кожгалантерею, чёрную икру, косметику и украшения.

Как ранее писал Лайф, систему tax free в тестовом режиме запустили в трёх городах России в апреле 2018 года.