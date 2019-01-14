Аналитики назвали топ-10 автомобильных брендов по объёму экспорта из РФ

С января по ноябрь 2018 года из России за пределы Евразийского экономического союза было экспортировано 26 тысяч легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

— Более 40% от этого количества приходится на машины отечественной марки LADA, объём экспорта которых за пределы ЕАЭС составил 11 тыс. единиц, — говорится в сообщении.

На втором месте идёт Skoda — в 2018 году Россия отправила на экспорт 6,7 тыс. автомобилей этой марки. Далее расположились Volkswagen (2,2 тыс.) и Hyundai (1,4 тыс.). В первую пятёрку попал бренд Renault (933 автомобиля).

В топ-10 также вошли марки KIA, Toyota, УАЗ, Chevrolet и Nissan.