"Это странно". В МИД Японии опровергли отказ от совместного с Россией брифинга

В Токио заявили, что не отвергали предложений Москвы, но считают неуместными общие заявления для прессы после переговоров.

В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что в Москве неправильно поняли реакцию Токио на предложение провести совместную пресс-конференцию после предстоящих переговоров. Об этом пишет NHK.

— Это странно. На этот раз будет не просто обычная встреча глав МИД, а переговоры, и я никогда не слышал о совместных заявлениях для прессы по ходу переговоров. С японской стороны отказа не было, — заявил телеканалу высокопоставленный представитель МИД Японии.

Как ранее писал Лайф, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила удивление отказом японской стороны от совместной пресс-конференции.

Напомним, главы МИД России и Японии встретятся 14 января 2019 года, чтобы обсудить мирный договор, которого после окончания Второй мировой войны страны до сих пор не заключили.

Как ранее подчёркивала российская сторона, для Москвы главное условие соглашения — безусловное признание Токио итогов войны в полном объёме, в том числе и суверенитета РФ над Южными Курилами.