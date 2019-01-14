Эксперт оценил шансы начала войны между Россией и Украиной

Генерал-лейтенант Василий Богдан выразил мнение, что шансы начала военных действий между РФ и Украиной минимальны.

По словам ветерана украинской внешней разведки, Кремль надеется на смену политического вектора в Киеве и поэтому до президентских выборов в Незалежной не стоит ожидать войны. При этом Богдан отметил, что военный конфликт якобы возможен только в случае наступления российских войск.

— Мы готовимся отразить наступление. При этом понимаем, что опасность может прийти не только со стороны России, — заявил эксперт в интервью "Фактам".

По его словам, Москва якобы "пытается поглотить" и Белоруссию, поэтому необходимо быть внимательными на границе с соседями.

Также Богдан добавил, что Генштаб ВСУ прорабатывает возможное проведение военной операции по возвращению Донбасса под контроль Киева. Впрочем, генерал-лейтенант не захотел уточнять, при каком условии Украина применит "военный сценарий".