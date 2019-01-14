СМИ: США планируют ослабить влияние России в Арктике

США планируют усилить военное присутствие в Арктике, чтобы ослабить влияние России и Китая в этом регионе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, летом 2019 года ожидается проход корабля ВМС США через арктические воды. Глава ведомства Ричард Спенсер отметил, что таким образом Штаты дадут ответ "некоторым странам на их чрезмерные притязания".

Также стало известно, что Вашингтон собирается разместить военных, корабли и самолёты-разведчики в штате Аляска на острове Адак, который находится недалеко от российской границы.

Газета также сообщила, что возможности для активного судоходства в Арктике появились в связи с глобальным потеплением. Автор статьи отметил, что из-за этого напряжение в торговой и военной сферах значительно возросло.