Спасатели эвакуировали около 140 человек после взрыва газа в Ростовской области

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Спасатели эвакуировали около 140 человек после взрыва газа в Ростовской области

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид 

Спасатели эвакуировали 140 человек после взрыва газа в доме в Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

— Эвакуация жильцов (140 человек) дома проведена, размещаются в ПВР на базе детского дома культуры, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Ранее стало известно о взрыве газа на девятом этаже дома в Ростовской области. В результате инцидента пострадало пять человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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