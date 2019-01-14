Спасатели эвакуировали около 140 человек после взрыва газа в Ростовской области

Спасатели эвакуировали 140 человек после взрыва газа в доме в Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

— Эвакуация жильцов (140 человек) дома проведена, размещаются в ПВР на базе детского дома культуры, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Ранее стало известно о взрыве газа на девятом этаже дома в Ростовской области. В результате инцидента пострадало пять человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.