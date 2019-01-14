Число спасённых при взрыве газа в доме в Шахтах увеличилось до семи

Число спасённых при взрыве газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области увеличилось до семи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

— Семь человек спасены, шесть могут находиться под завалами, один человек погиб, он был обнаружен на девятом этаже, — передаёт текст сообщения ТАСС.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл в многоэтажке города Шахты Ростовской области сегодня утром. К настоящему времени известно об одном погибшем и нескольких пострадавших, информация уточняется. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов маленького ребёнка и его мать. Лайф публиковал видео с места происшествия.