У самолёта UTair рейсом Тюмень — Ханты-Мансийск загорелся правый двигатель

Авиакомпания заменила воздушное судно, новый борт отправился в пункт назначения в 8:30.

У самолёта ATR-72 авиакомпании UTair, который вылетал из Тюмени в Ханты-Мансийск, загорелся правый двигатель. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на одного из пассажиров воздушного судна.

По словам очевидца, когда все пассажиры сели по своим местам, самолёт завёлся и у него пошёл дым из правого двигателя, после чего экипаж вывел всех из воздушного судна.

Как отмечает издание, в пресс-службе аэропорта Рощино данные о возгорании подтвердили.