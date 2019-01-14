У самолёта UTair рейсом Тюмень — Ханты-Мансийск загорелся правый двигатель

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У самолёта UTair рейсом Тюмень — Ханты-Мансийск загорелся правый двигатель

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ATR-72 авиакомпании UTair (архив). Фото: © РИА Новости

Авиакомпания заменила воздушное судно, новый борт отправился в пункт назначения в 8:30.

У самолёта ATR-72 авиакомпании UTair, который вылетал из Тюмени в Ханты-Мансийск, загорелся правый двигатель. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на одного из пассажиров воздушного судна.

По словам очевидца, когда все пассажиры сели по своим местам, самолёт завёлся и у него пошёл дым из правого двигателя, после чего экипаж вывел всех из воздушного судна.

Как отмечает издание, в пресс-службе аэропорта Рощино данные о возгорании подтвердили.

[Самолёт] был на стоянке, когда произошло задымление правого двигателя, экипаж эвакуировал 46 пассажиров. Авиакомпания заменила самолёт, новый борт отправился в Ханты-Мансийск в 8:30

Пресс-секретарь тюменского аэропорта Валерия Яковлева

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