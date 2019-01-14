СКР возбудил дело по факту взрыва газа в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить и принять к производству Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовное дело по факту взрыва газа и последующего обрушения в одном из подъездов дома в Шахтах Ростовской области. Об этом информирует пресс-служба СКР.

— По поручению председателя СК России уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Ростовской области будет расследовать ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу, — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, на данный момент известно об одном погибшем в результате взрыва газа и обрушения восьмого и девятого этажей.

Работу криминалистов и следователей на месте ЧП организует лично глава ГСУ СК России по СКФО.