После взрыва газа в доме в Шахтах под завалами могут оставаться пять человек

После взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области остаётся неизвестной судьба пяти человек, прописанных в пострадавших квартирах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти.

Напомним, взрыв газа произошёл в многоэтажном доме города Шахты Ростовской области сегодня утром. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших, данные уточняются. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов женщину с малолетним ребёнком. Лайф публиковал видео с места ЧП.