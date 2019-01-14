После взрыва газа в доме в Шахтах под завалами могут оставаться пять человек

После взрыва газа в доме в Шахтах под завалами могут оставаться пять человек

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После взрыва бытового газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области остаётся неизвестной судьба пяти человек, прописанных в пострадавших квартирах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти.

Напомним, взрыв газа произошёл в многоэтажном доме города Шахты Ростовской области сегодня утром. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших, данные уточняются. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов женщину с малолетним ребёнком. Лайф публиковал видео с места ЧП.

Автор:
АС
Анна Стрельцова
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