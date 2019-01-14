Одни обломки. Появились первые кадры с места крушения Boeing в Иране

В соцсетях опубликованы первые кадры с места крушения самолёта Boeing 707, который рухнул в окрестностях Тегерана. Как уже сообщали СМИ, на борту было десять человек, их судьба неизвестна.

По предварительным данным, борт грузовой. Пока нет информации о причинах крушения.