Одни обломки. Появились первые кадры с места крушения Boeing в Иране

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Одни обломки. Появились первые кадры с места крушения Boeing в Иране

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В соцсетях опубликованы первые кадры с места крушения самолёта Boeing 707, который рухнул в окрестностях Тегерана. Как уже сообщали СМИ, на борту было десять человек, их судьба неизвестна.

По предварительным данным, борт грузовой. Пока нет информации о причинах крушения.

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