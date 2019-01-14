Нашли ребёнка. Число погибших при взрыве газа в Шахтах возросло до двух

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Нашли ребёнка. Число погибших при взрыве газа в Шахтах возросло до двух

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Фото: © VK/Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах Ростовской области увеличилось до двух человек. В результате инцидента погиб ребёнок, сообщает телеканал "360".

Напомним, взрыв газа произошёл в одной из многоэтажек города Шахты Ростовской области 14 января. Сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых, данные уточняются. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов женщину с малолетним ребёнком. СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП.

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