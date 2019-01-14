В МЧС уточнили данные о жертвах взрыва газа в Шахтах

При взрыве газа и обрушении жилого дома в Шахтах Ростовской области погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на оперативный штаб МЧС.
— Ещё одна женщина остаётся в тяжёлом состоянии, — пояснили телеканалу спасатели.
Таким образом, количество жертв на данный момент составляет один, а не два человека, как говорилось ранее.
В МЧС также опровергли данные СМИ, что при обрушении погиб ребёнок. Говорят, что жертвой стала женщина.
Напомним, взрыв газа произошёл сегодня в многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия продолжают работать сотрудники спасательных служб, а также правоохранительных и надзорных органов. Лайф ведёт прямую трансляцию.
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