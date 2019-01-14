В МЧС уточнили данные о жертвах взрыва газа в Шахтах

При взрыве газа и обрушении жилого дома в Шахтах Ростовской области погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на оперативный штаб МЧС.

— Ещё одна женщина остаётся в тяжёлом состоянии, — пояснили телеканалу спасатели.

Таким образом, количество жертв на данный момент составляет один, а не два человека, как говорилось ранее.

В МЧС также опровергли данные СМИ, что при обрушении погиб ребёнок. Говорят, что жертвой стала женщина.

Напомним, взрыв газа произошёл сегодня в многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия продолжают работать сотрудники спасательных служб, а также правоохранительных и надзорных органов. Лайф ведёт прямую трансляцию.