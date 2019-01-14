Названы возможные причины крушения самолёта в окрестностях Тегерана

Пилот самолёта Boeing 707, потерпевшего крушение в окрестностях Тегерана, предположительно, не справился с управлением. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным агентства, пилот по ошибке начал приземляться не в том аэропорту. При снижении самолёт врезался в стену здания.

Отмечается, что Boeing 707 выполнял рейс из Бишкека. По данным разных СМИ, на его борту находилось от восьми до десяти человек.

Ранее Лайф публиковал видео с места крушения.