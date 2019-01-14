Под завалами дома в Шахтах ищут четырёх человек

Под завалами дома в Шахтах ищут четырёх человек

Фото: © РИА Новости/Илья Московец

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Спасатели разыскивают под завалами дома в Шахтах Ростовской области, обрушившегося после взрыва бытового газа, четырёх человек, заявил в эфире канала "Россия 24" глава Ростовской области Василий Голубев.

— Сейчас проводится работа по разбору завалов на восьмом и девятом этажах. Эпицентр — девятый этаж, 71-я квартира. Всего в квартирах, которые пострадали от взрыва, было 13 человек. Один, к сожалению, погиб... Продолжается разбор завалов на девятом этаже... Эвакуирован весь подъезд, — сказал Голубев.

По новой информации спасателей, идёт поиск четырёх человек, отметил губернатор.

Напомним, взрыв газа произошёл сегодня в жилой многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Лайф ведёт прямую трансляцию.

Автор:
АС
Анна Стрельцова
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