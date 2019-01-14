В Шахтах после взрыва газа в жилом доме ввели локальный режим ЧС

Локальный режим ЧС был введён после взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области, сообщил мэр Андрей Ковалев.

— Режим [ЧС] введён, — сказал он, добавив, что режим ЧС ввели локально — только для пострадавшего дома.

Ковалёв подчеркнул, что дом отключён от всех коммуникаций. Решение о подключении примут позднее, когда специалисты дадут заключение о безопасности нахождения в доме.

Сейчас людей направляют в пункты временного размещения, добавил мэр. Пока с просьбой о расселении никто не обращался.

Напомним, взрыв газа произошёл сегодня в жилой многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. На данный момент известно об одном погибшем и нескольких раненых. Лайф ведёт прямую трансляцию.