Чудесное спасение. При крушении "боинга" в Иране выжил бортинженер

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Чудесное спасение. При крушении "боинга" в Иране выжил бортинженер

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Бортинженеру разбившегося под Тегераном грузового "боинга" киргизских авиалиний удалось спастись, сообщил иранскому агентству Фарс пресс-секретарь иранского департамента по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди.

Власти также уточнили, что на борту находилось 16 человек, а не 10, как сообщалось ранее. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота, который перепутал полосы.

На момент публикации нет информации о судьбе жителей домов, в которые врезался Boeing 707. Самолёт перевозил мясо из Бишкека в Тегеран.

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