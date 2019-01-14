Чудесное спасение. При крушении "боинга" в Иране выжил бортинженер

Бортинженеру разбившегося под Тегераном грузового "боинга" киргизских авиалиний удалось спастись, сообщил иранскому агентству Фарс пресс-секретарь иранского департамента по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди.
Власти также уточнили, что на борту находилось 16 человек, а не 10, как сообщалось ранее. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота, который перепутал полосы.
*Breaking News* Kyrgyz Airlines Boeing 707 has crashed around 50Km South-West of Tehran. Reportedly carrying 10 Crew members.#avgeek #BREAKING #Aviation #news pic.twitter.com/WQkZUQSm6u— Hassan Khalid (@hassankhalid215) 14 января 2019 г.
На момент публикации нет информации о судьбе жителей домов, в которые врезался Boeing 707. Самолёт перевозил мясо из Бишкека в Тегеран.
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