Чудесное спасение. При крушении "боинга" в Иране выжил бортинженер

Бортинженеру разбившегося под Тегераном грузового "боинга" киргизских авиалиний удалось спастись, сообщил иранскому агентству Фарс пресс-секретарь иранского департамента по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди.

Власти также уточнили, что на борту находилось 16 человек, а не 10, как сообщалось ранее. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота, который перепутал полосы.

На момент публикации нет информации о судьбе жителей домов, в которые врезался Boeing 707. Самолёт перевозил мясо из Бишкека в Тегеран.