Московских водителей призвали пересесть на метро из-за снегопада

Ожидается, что к полудню температура воздуха в городе составит минус 2 градуса, снег так же будет идти.

Московским автомобилистам нужно быть внимательными на дорогах или вовсе пересесть на метро в связи со снегопадом. Об этом говорится в твиттер-аккаунте "Московский транспорт".

Доброе утро! За окном -3 С, а к полудню будет - 2 С. При этом идет снег, который не прекратится в ближайшее время. Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро. На дорогах сейчас 2 балла. Хорошего вам дня! #Москва #погода — Московский транспорт (@DtRoad) 14 января 2019 г.

Отмечается, что к полудню температура воздуха в Москве составит минус 2 градуса. При этом будет идти снег, который в ближайшее время не прекратится.

— Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулём, а лучше езжайте на работу на метро, — добавили в "Московском транспорте".

В настоящее время на столичных дорогах пробки в четыре балла.