Московских водителей призвали пересесть на метро из-за снегопада

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Московских водителей призвали пересесть на метро из-за снегопада

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков

Ожидается, что к полудню температура воздуха в городе составит минус 2 градуса, снег так же будет идти.

Московским автомобилистам нужно быть внимательными на дорогах или вовсе пересесть на метро в связи со снегопадом. Об этом говорится в твиттер-аккаунте "Московский транспорт".

Отмечается, что к полудню температура воздуха в Москве составит минус 2 градуса. При этом будет идти снег, который в ближайшее время не прекратится.

— Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулём, а лучше езжайте на работу на метро, — добавили в "Московском транспорте".

В настоящее время на столичных дорогах пробки в четыре балла.

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