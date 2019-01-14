Мороз и много снега. Синоптики предупредили москвичей о скором похолодании

К середине недели высота сугробов в Москве увеличится на пять сантиметров, а начиная со среды в столице ожидается похолодание.

Начиная со среды в столичном регионе ожидается похолодание. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источники в центре погоды "Фобос".

В ближайшие сутки в Москве сохранится температура –1...–3 градуса, однако уже в среду, 15 января, температура начнёт понижаться до отметки в –7 градусов днём и до –12 градусов ночью.

При этом высота сугробов в столичном регионе в ближайшие дни увеличится примерно на 4–5 см и составит около 38 см. Отмечается, что количество осадков, выпавших с начала месяца, не превышает климатическую норму.