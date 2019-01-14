"Достигло апогея". В РПЦ не намерены дискутировать с Порошенко о томосе

По мнению представителей церкви, в последнее время наблюдается "беспрецедентный характер" вовлечения украинских властей во внутренние дела верующих в стране.

В Русской православной церкви ответили Петру Порошенко, который накануне подверг сомнению её каноничность и потребовал "показать томос". Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя церкви.

В РПЦ подчеркнули, что в последнее время наблюдается "беспрецедентный характер" вовлечения украинских властей во внутренние дела верующих в стране и на этом поприще особо отличился Пётр Порошенко.

— Заявления этого деятеля оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, относящиеся к сугубо религиозной сфере. Мы считаем, что вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесёт ничего хорошего Украине, — приводит телеканал слова собеседника в РПЦ.

Представитель Русской православной церкви добавил, что заигрывание властей Украины с Фанаром "достигло своего апогея", а все манипуляции с религиозным фактором являются беззаконными и антидемократическими, и в этом свете вступать в диалог с украинским президентом представляется просто бессмысленным.

Напомним, после получение от Фанара томоса об автокефалии ПЦУ, украинский президент без зазрения совести стали использовать церковный раскол в своей президентской кампании. Порошенко отправился в "томос-тур" по Украине, во время которого продолжил выступать с довольно бессмысленными и претенциозными заявлениями.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что документа об автокефалии достаточно для "новой церкви", чтобы считать её канонической, и потребовал от РПЦ "показать свой томос". В УПЦ отреагировали на заявление украинского лидера, напомнив, что у Варфоломея томоса тоже нет.