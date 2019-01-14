Потерпевший крушение под Тегераном "боинг" принадлежал армии Ирана

Boeing 707, потерпевший крушение в окрестностях Тегерана, принадлежал армии Ирана. Об этом сообщают сами военные.

— Грузовой самолёт, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, во время экстренной посадки в аэропорту Альборз, выехал за пределы посадочной полосы, а после того, как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся, — говорится в заявлении иранской армии.

По последним данным, на месте крушения нашли тела семерых погибших. При этом агентство Fars уточняет, что на борту было 16 человек, а не 10. Предварительно установлено, что самолёт разбился из-за ошибки пилота.