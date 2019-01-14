Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Повышение не коснётся "Ипотеки с господдержкой для семей с детьми" и "Военной ипотеки".

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1 процентный пункт (п.п.). Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Так, базовая ипотечная ставка начинается от 10,8 процента вместо 9,8 процента. Ставка для зарплатных клиентов начинается от 10,5 процента (вместо 9,5 процента), а ставка для клиентов без подтверждения дохода — от 11,1 процента (вместо 10,1 процента).

В пресс-службе Сбербанка ТАСС уточнили, что ставки повышены по всем продуктам программам, кроме "Ипотеки с господдержкой для семей с детьми" и "Военной ипотеки". При этом повышение коснётся только новых заявок и составит 1 п.п. для кредитов с первоначальным взносом 20 процентов и выше и 1,2 п.п. для кредитов со взносом менее 20 процентов.

— Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ, изменения коэффициента риска, а также общей макроэкономической ситуации, — добавили в пресс-службе.

Последнее повышение ипотечных ставок в Сбербанке произошло в конце октября 2018 года. Тогда рост составил 0,4 п.п.