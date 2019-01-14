На северо-западе Турции произошёл взрыв газопровода. Соответствующее заявление сделала трубопроводная компания Botas.
Инцидент произошёл в понедельник, 14 января, в районе 7:30 по московскому времени в провинции Сакарья. Как говорится в сообщении компании, причиной взрыва стал оползень. Взрыв газовой трубы привёл к пожару. Вентили были перекрыты, а подача газа прекращена.
— Подача газа населению и предприятиям бесперебойно осуществляется по альтернативным путям. О возможном прекращении подачи газа в какую-либо провинцию Турции речи нет, — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
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