Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве газа в Шахтах

В свою очередь Бастрыкину поручено провести всестороннее расследование причин ЧП.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Глава государства по телефону получил доклад от губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации и о мерах, которые принимаются на месте происшествия, — говорится в сообщении Кремля.

Лидер страны поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Кроме того, он дал задание главе СКР Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин ЧП.

Как уже сообщал Лайф, взрыв газа произошёл сегодня в жилой многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. На данный момент известно об одном погибшем и нескольких раненых.