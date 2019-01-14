Опубликован список пострадавших при взрыве газа в Шахтах

По предварительным данным, взрыв произошёл в квартире номер 72 на девятом этаже дома.

Телеграм-канал Mash опубликовал список пострадавших в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области.

• Власова Людмила

• Лариков Кирилл

• Ларикова Полина

• Васильев Иван

• Васильева Антонина

• Тимофеева Светлана

• Тимофеева Екатерина

• Тимофеев Дмитрий

Также пропавшими без вести числятся Ольга, Ирина и Татьяна Пашутины.

Как уже сообщал Лайф, взрыв газа произошёл сегодня в жилой многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. На данный момент известно об одном погибшем.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим, а премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что после завершения спасательной операции необходимо произвести полное обследование дома.