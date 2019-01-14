Опубликован список пострадавших при взрыве газа в Шахтах

Телеграм-канал Mash опубликовал список пострадавших в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области.
• Власова Людмила
• Лариков Кирилл
• Ларикова Полина
• Васильев Иван
• Васильева Антонина
• Тимофеева Светлана
• Тимофеева Екатерина
• Тимофеев Дмитрий
Также пропавшими без вести числятся Ольга, Ирина и Татьяна Пашутины.
Как уже сообщал Лайф, взрыв газа произошёл сегодня в жилой многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. На данный момент известно об одном погибшем.
Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим, а премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что после завершения спасательной операции необходимо произвести полное обследование дома.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени