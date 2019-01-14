"Так строится Стамбульский патриархат". УПЦ заявила о новом захвате своего храма

Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви в селе Ворсовка Житомирской области Украины сегодня был захвачен неизвестными. Об этом рассказал на своей странице в "Фейсбуке" местный протоиерей УПЦ Павел Линник.

— В селе Ворсовка Малинского района Житомирской области при помощи главы Малинской ячейки ВО "Свобода" (радикально-националистическая политическая партия) и сельского главы были привезены неизвестные, угрожавшие прихожанам и священникам. Господь всем судья. Вот как строится Стамбульский патриархат на Украине, делайте выводы, — сообщил Линник.

Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви" 6 января. После этого стали появляться сообщения о захватах храмов Украинской православной церкви. Так, накануне Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в селе Красноволя Волынской области был захвачен раскольниками из "новой церкви" Украины (ПЦУ).