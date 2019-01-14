МЧС предупредило об угрозе дальнейшего обрушения конструкций дома в Шахтах

Сейчас спасатели работают над укреплением межэтажных перекрытий лестничных маршей.

Угроза дальнейшего обрушения конструкций дома в городе Шахты Ростовской области существует. Об этом журналистам сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Вячеслав Бутко.

Возможно дальнейшее обрушение здания Вячеслав Бутко

Он добавил, что спасатели приводят в действие специальные подпорки. Кроме того, для укрепления конструкций ожидается прибытие трёх кранов.

Взрыв газа произошёл сегодня в жилой многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. На данный момент известно об одном погибшем.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим, а премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что после завершения спасательной операции необходимо произвести полное обследование дома.