МЧС предупредило об угрозе дальнейшего обрушения конструкций дома в Шахтах

Угроза дальнейшего обрушения конструкций дома в городе Шахты Ростовской области существует. Об этом журналистам сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Вячеслав Бутко.
Возможно дальнейшее обрушение здания
Вячеслав Бутко
Он добавил, что спасатели приводят в действие специальные подпорки. Кроме того, для укрепления конструкций ожидается прибытие трёх кранов.
Взрыв газа произошёл сегодня в жилой многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. На данный момент известно об одном погибшем.
Президент России Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим, а премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что после завершения спасательной операции необходимо произвести полное обследование дома.
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