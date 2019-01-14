Уже сегодня. Лавров анонсировал начало переговоров по мирному договору с Японией

Как ранее подчёркивала российская сторона, для Москвы главное условие соглашения — безусловное признание Токио итогов войны в полном объёме, в том числе и суверенитета РФ над Южными Курилами.

Москва и Токио сегодня начинают переговоры над проблемой мирного договора по Курильским островам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно.

— В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора, — заявил российский министр, открывая встречу.

К слову, ранее российский МИД уже называл главное условие для мирного договора с Японией: Токио должно признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами.