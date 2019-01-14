Конгресс США ищет способ узнать у переводчиков Трампа детали бесед с Путиным

Если комитетам палаты представителей всё-таки удастся опросить президентских переводчиков, это случится не раньше, чем через несколько недель.

Комитеты по разведке и иностранным делам нижней палаты американского конгресса собираются опросить переводчиков президента Дональда Трампа, которые сопровождали главу государства на встречах с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас юристы ищут возможность для вызова переводчиков, сообщает телеканал ABC News.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп изъял все детальные записи переговоров с Путиным и потребовал от переводчиков ни с кем не обсуждать встречу президентов. Источник ABC News в Комитете по иностранным делам заявил, что действия президента "вызывают только новые вопросы".

После встречи Трампа и Путина в Хельсинки в июле прошлого года, демократы из Комитета по разведке Палаты представителей подали ходатайство о вызове американского переводчика, но инициативу пресекли республиканцы.