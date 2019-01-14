Утечка бытового газа. СКР назвал основную версию ЧП в Шахтах

В СК заявили, что основной версией ЧП в Шахтах Ростовской области является утечка бытового газа. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
— В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа, — приводятся её слова на сайте СКР.
14 января из-за взрыва газовоздушной смеси произошло обрушение 9-го и 8-го этажа подъезда многоквартирного жилого дома в Шахтах. Жертвой стал один человек, судьба ещё четырех остаётся неизвестной.
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