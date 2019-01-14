Глава МИД Японии сообщил, что визит Путина в страну ожидается в июне

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Глава МИД Японии сообщил, что визит Путина в страну ожидается в июне

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Фото: © Flickr/Ubé

В Министерстве иностранных дел Японии ожидают визит президента России Владимира Путина в страну в июне 2019 года. Об этом заявил глава МИД государства Таро Коно.

Москва и Токио сегодня начинают переговоры по проблеме мирного договора по Курилам.

Ранее МИД РФ уже называл основное условие для мирного договора: Токио должно признать итоги Второй мировой в полном объёме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.

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