Глава МИД Японии сообщил, что визит Путина в страну ожидается в июне

В Министерстве иностранных дел Японии ожидают визит президента России Владимира Путина в страну в июне 2019 года. Об этом заявил глава МИД государства Таро Коно.

Москва и Токио сегодня начинают переговоры по проблеме мирного договора по Курилам.

Ранее МИД РФ уже называл основное условие для мирного договора: Токио должно признать итоги Второй мировой в полном объёме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.