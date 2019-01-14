Жена экс-главы Nissan пожаловалась на жестокое обращение с мужем в тюрьме

Жена бывшего главы Nissan Карлоса Гона, который находится в заключении в Токио, направила письмо в организацию Human Rights Watch, где утверждает, что её муж содержится в "суровых" условиях.

— По несколько часов в день прокуроры допрашивают его, запугивают, читают нотации, ругают его вне присутствия адвокатов, чтобы добиться от него признаний, — приводит текст письма издание Japan Times.

Она считает, что её муж был заключён по ошибке из-за необоснованных обвинений.

Напомним, Гона арестовали в ноябре прошлого года, суд многократно продлевал его арест. Оказалось, что после критики в том, что у него большая зарплата — два миллиарда японских йен (около 18 млн долларов) в год, Гон решил официально урезать её в два раза. Однако все те деньги, от которых отказался, он намеревался получить одновременно как выходное пособие, когда покинет свой пост.