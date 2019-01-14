Из ТЦ "Охотный ряд" в центре Москвы эвакуированы около 500 человек

Причиной стал анонимный звонок в полицию. Неизвестный мужчина сообщил об угрозе взрыва.

Несколько сотен человек были эвакуированы из торгового центра "Охотный ряд" в центре Москве в связи с сообщением об угрозе взрыва. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд". После этого оттуда были эвакуированы порядка 500 человек: персонал и посетители, — заявил собеседник.

На месте работают экстренные службы, информация об угрозе взрыва проверяется.

Отметим, что из-за анонимного сообщения о минировании помещения трёх столичных аэропортов — Шереметьево, Домодедово и Внуково — также проверяют специалисты. Эвакуация при этом не проводилась.