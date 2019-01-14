Лавров: Резервы сотрудничества России и Японии в сфере безопасности неисчерпаемы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе встречи с японским коллегой Таро Коно, что резервы сотрудничества России и Японии в сфере безопасности неисчерпаемы.

Понятно, что резервы, особенно в экономической и инвестиционной сфере, резервы в сотрудничестве в сфере безопасности поистине неисчерпаемы Глава МИД РФ Сергей Лавров

Москва и Токио сегодня начали переговоры по проблеме мирного договора по Курилам. В российском дипломатическом ведомстве ранее подчёркивали, что главным условием заключения мирного договора между странами является признание Японией итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами.