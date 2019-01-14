Пострадавшим при взрыве в Шахтах выплатят 200–600 тыс. рублей

Размер материальной помощи от региональных властей будет зависеть от степени тяжести полученных травм.

Пострадавшие при взрыве в жилом доме в городе Шахты получат от местных властей 200–600 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм. Соответствующее заявление сделал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

— Семья погибших получит 1 млн, а пострадавшие высокой степени тяжести — от 200 до 600 тыс. Здравоохранение нам предоставит информацию, — заявил Голубев журналистам.

Также региональные власти выплатят компенсацию за потерю имущества — 50 и 100 тысяч рублей.

Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в одном из многоэтажных домов города Шахты Ростовской области.