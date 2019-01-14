Загрязняющие вещества в воздухе. В Кемерове ввели режим "чёрного неба"

Власти Кемерова объявили о режиме "чёрного неба" в столице Кузбасса. Причиной стали неблагоприятные метеорологические условия, из-за которых в воздухе города увеличится накопление вредных веществ, сообщает "Интерфакс".
— В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией в Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, — цитирует агентство заявление областной администрации.
Этой зимой в Кемерове уже несколько раз вводился такой режим, впервые — 4 декабря.
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