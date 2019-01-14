В России могут появиться зелёные автомобильные номера

Электромобили в России могут получить номера зелёного цвета. Об этом заявил руководитель рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин.
— Сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности, развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных зелёных номерных знаков — первый шаг в этой работе, — приводит его слова РИА "Новости".
По словам Малкина, продажи электромобилей во всём мире каждый год растут на 50−70%, но в России спрос на подобный транспорт только начинает появляться. Малкин полагает, что это связано с небольшим количеством зарядных станций в стране и высокой ценой на электромобили.
Предложение о введении номеров зелёного цвета будет направлено в Минтранс и МВД.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени