"Нарушений не было". Газовщики рассказали о доме в Шахтах, где произошёл взрыв

Никаких экстренных сообщений от жильцов подъезда также не поступало, отметили в снабжающей компании.

Представитель ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Ангелина Волкова прокомментировала Лайфу ситуацию с домом в Шахтах Ростовской области, где сегодня утром произошёл взрыв бытового газа. По её словам, плановая проверка проводилась в апреле-мае 2018 года и никаких серьёзных проблем по её итогам обнаружено не было.

Согласно требованиям, ежегодно необходимо проводить техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Это обслуживание было проведено. Если в квартиры не пускали, это было отражено в отчётах, так как это всё же частная собственность Ангелина Волкова

Она отметила, что в той самой квартире № 71, в которой произошёл взрыв, на момент проверки не наблюдалось никаких нарушений или перепланировок.

Волкова также подтвердила, что в доме действовала централизованная система отопления, поэтому у жильцов не было необходимости ставить оборудование для водонагрева.

По словам представителя газораспределительной компании, никаких экстренных сообщений от жильцов подъезда не было, а подробнее о причинах хлопка можно будет рассказать только после изучения места ЧП, на котором на данный момент продолжают работать следователи.

Напомним, сегодня произошёл взрыв газа в одном из многоэтажных домов города Шахты Ростовской области, в результате чего погиб один человек и пострадало более 10.

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