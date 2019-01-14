Умер один из ведущих российских учёных Михаил Городецкий

Научные статьи профессора цитировались другими мировыми специалистами более 16 тысяч раз.

Профессор МГУ и научный директор Российского квантового центра Михаил Городецкий скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РКЦ.

— Профессор Михаил Городецкий... скоропостижно скончался 13 января 2019 года на 53-м году жизни. Это очень большая потеря для нас, коллектив РКЦ выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Михаила Леонидовича, — говорится в сообщении.

Прощание с физиком состоится 15 января в 13:00 в малом зале Квантового центра на улице Маршала Тимошенко.

Михаил Городецкий — один из ведущих учёных-физиков России и мира. В числе его работ — обнаружение диссипативных солитонов Керра в микрорезонаторах, создание миниатюрных частотных гребёнок и резонаторов с числом Q более одного миллиарда, открытие солитоноподобных структур — платиконов — и многое другое. Его научные статьи цитировались другими специалистами более 16 тысяч раз, отмечают в РКЦ.

Городецкий присоединился к команде Российского квантового центра в 2014 году. При нём организация вошла в число лидирующих в области квантовых исследований и разработок.