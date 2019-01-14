На подарки и еду. ВЦИОМ подсчитал, сколько денег россияне потратили на Новый год

Согласно исследованию, только два процента опрошенных не потратили ни копейки на празднование Нового года.

На новогодний стол, подарки для близких и поездки россияне потратили в среднем 13,87 тысячи рублей, приводит ТАСС исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

— Сумма средних расходов на празднование в 2019 году составила 13 тысяч 870 рублей — немного меньше, чем в 2018 году (14 тысяч 195 рублей)... На подарки близким и друзьям в итоге потрачено около 5375 рублей, на новогодний стол — 4592 рубля, на турпоездки, ёлки, рестораны и прочее — 3903 рубля, — цитирует агенство заявление ВЦИОМ.

Также россияне рассказали, что полученные подарки превзошли их ожидания. 27 процентов опрошенных получили на праздник конфеты, спиртные напитки, деликатесы. 24 процента — парфюмерию, косметику, бижутерию. 17 процентам вручили сувениры. Только трём из ста достались на Новый год билеты на спектакль или концерт, а каждый сотый получил турпоездку.

На зимних каникулах 30% респондентов побывали в гостях, 28% — гуляли на природе, 24% опрошенных выбирались на каток или катались на лыжах.