Поставили пломбы. Амурский тигр Тихон прошёл обследование у стоматолога

Хищнику по имени Тихон прочистили зубные каналы и запломбировали зубы, после чего отпустили обратно — в дикую природу.

Амурский тигр по имени Тихон прошёл осмотр у стоматолога в Приморье. Об этом сообщает официальный сайт национального парка "Земля леопарда".

Учёных насторожило поведение хищника: несколько дней подряд он приходил на пограничную заставу, а однажды похитил двух собак. Тигра изъяли из дикой природы и провели ветеринарный осмотр, в том числе и у приглашённых стоматологов из лечебных организаций КГАУЗ "Артемовская стоматологическая поликлиника" и Dental Master.

— В ходе осмотра хищнику сделали УЗИ, ЭКГ, а также провели рентгенологические исследования. Однако одной из главных задач стало профессиональное обследование и лечение зубов хищника, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что тигр мог испытывать зубную боль из-за своего преклонного возраста. Ему прочистили зубные каналы и поставили пломбы. Осмотр остальных частей тела не выявил никаких аномалий или болезней. В дальнейшем Тихона выпустили обратно в дикую природу.