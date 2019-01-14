Меган Маркл осталась без телохранителя

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Меган Маркл осталась без телохранителя

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Фото: © Instagram/Kensington Palace

На данный момент место охранника бывшей актрисы временно занимает бывший сотрудник команды безопасности принца Гарри.

Сотрудница Скотленд-Ярда, последние полгода выполнявшая обязанности телохранителя герцогини Суссекской Меган Маркл, подала в отставку. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что решение уволиться связано не с желанием Маркл "быть ближе к народу".

Являясь членом королевской семьи, Маркл не может, как прежде, свободно передвигаться без специальной команды, обеспечивающей её безопасность. Отмечается, что в скором времени на место уволившейся сотрудницы Скотленд-Ярда наймут другую женщину.

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