Меган Маркл осталась без телохранителя

Сотрудница Скотленд-Ярда, последние полгода выполнявшая обязанности телохранителя герцогини Суссекской Меган Маркл, подала в отставку. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что решение уволиться связано не с желанием Маркл "быть ближе к народу".
Являясь членом королевской семьи, Маркл не может, как прежде, свободно передвигаться без специальной команды, обеспечивающей её безопасность. Отмечается, что в скором времени на место уволившейся сотрудницы Скотленд-Ярда наймут другую женщину.
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