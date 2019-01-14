Житель Ульяновска попал в колонию за попытку съесть уголовное дело

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Житель Ульяновска попал в колонию за попытку съесть уголовное дело

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Получив для ознакомления протокол, мужчина разорвал его вторую страницу и съел отдельные куски бумаги.

Житель Ульяновской области, который предпринял попытку съесть в следственном изоляторе материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении него, приговорён к четырём годам и 11 месяцам колонии общего режима, информирует прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, весной 2018 года в отношении мужчины было возбуждено дело по фактам покушения на организацию торговли наркотиками. 8 августа в СИЗО между ним и свидетелем проходила очная ставка. Получив для ознакомления протокол, мужчина разорвал его вторую страницу и съел отдельные куски бумаги.

Житель Ульяновска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 УК РФ, и приговорён к четырём годам и 11 месяцам колонии общего режима

Прокуратура Ульяновской области

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