Житель Ульяновска попал в колонию за попытку съесть уголовное дело

Житель Ульяновской области, который предпринял попытку съесть в следственном изоляторе материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении него, приговорён к четырём годам и 11 месяцам колонии общего режима, информирует прокуратура Ульяновской области.
По данным ведомства, весной 2018 года в отношении мужчины было возбуждено дело по фактам покушения на организацию торговли наркотиками. 8 августа в СИЗО между ним и свидетелем проходила очная ставка. Получив для ознакомления протокол, мужчина разорвал его вторую страницу и съел отдельные куски бумаги.
Житель Ульяновска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 УК РФ, и приговорён к четырём годам и 11 месяцам колонии общего режима
Прокуратура Ульяновской области
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени