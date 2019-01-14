Глава Самарской области поблагодарил избитую в Сызрани учительницу за смелость

Кроме того, губернатор региона пообещал держать этот инцидент на личном контроле.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своём твиттер-аккаунте прокомментировал инцидент в Сызрани, где восьмиклассник избил учительницу.

Азаров рассказал, что провёл телефонный разговор с пострадавшим педагогом, в котором уточнил детали происшествия, поблагодарил за смелость и пожелал скорейшего выздоровления. Он добавил, что отдал все необходимые распоряжения, касающиеся оказания медицинской помощи учительнице, и призвал областное Министерство образования принять меры для разрешения этой ситуации.

— Ситуация с инцидентом в Сызрани будет оставаться у меня на контроле до полного выяснения всех обстоятельств и наказания виновного. Каждый учитель должен чувствовать себя защищённым, — написал он.

Напомним, в Сызрани учительница попыталась разнять драку двух восьмиклассников, однако в результате пострадала сама. Педагог получила сотрясение мозга.