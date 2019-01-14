Яровая хочет ужесточить наказание за нарушения санитарных норм в отношении детей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в отношении детей. Об инициативе депутата рассказывает ТАСС.
— В защиту интересов детей предлагаю ввести новые квалифицирующие признаки в действующую статью 236 Уголовного кодекса ("Нарушение санитарно-эпидемиологических норм") и отнести к тяжким преступлениям нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, либо такое нарушение, совершённое в отношении малолетнего, — цитирует слова Яровой агентство.
Депутат считает, что увеличение срока давности совершённого преступления поможет наказать виновных, ведь расследование таких уголовных дел требует длительных экспертиз, а значит, и много времени.
Ранее Ирина Яровая предлагала передать центральному аппарату Следственного комитета России расследование случая массового заражения детей гепатитом C в Амурской области.
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