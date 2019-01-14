Главное — не пьяными. В МЧС дали совет, как купаться в проруби на Крещение

Для укрепления иммунитета надо выпить горячий ягодный или фруктовый чай из предварительно подготовленного термоса.

ГУ МЧС по Москве напомнило, как избежать переохлаждения при купании на Крещение, подчеркнув, что находиться в проруби дольше минуты опасно для жизни и здоровья.

Крещение Господне — один из крупнейших праздников Православной церкви. Главное управление МЧС РФ по Москве напоминает об основных правилах при купании в Крещение: нельзя находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения ГУ МЧС по Москве

Как добавили в ведомстве, для укрепления иммунитета надо выпить горячий ягодный или фруктовый чай из предварительно подготовленного термоса. Прежде чем окунуться, нужно разогреть тело разминкой или пробежкой, а к проруби идти в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.

Спасатели подчеркнули, что купание в нетрезвом состоянии категорически запрещено.