Всё из-за питания. В России увеличилось число детей с ожирением и диабетом

Заболеваемость диабетом и ожирением среди детей до 14 лет за период с 2005 по 2017 год увеличилась примерно на 20 и 30 процентов соответственно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с представителями Общероссийского народного фронта.

— Нас тревожит, что дети всё больше страдают от неполноценного питания... К сожалению, заболеваемость диабетом среди детей до 14 лет выросла более чем на 20 процентов и заболеваемость ожирением — также почти на 30 процентов,— сказала Попова.

Ранее врач Татьяна Батышева отметила, что ожирение может стать причиной возникновения психологических проблем у подростков, а также ведёт к появлению целого ряда проблем со здоровьем. А в Госдуме предложили запретить в школах продажу чипсов, сухариков, газированной воды, шоколадных батончиков и других вредных для детей продуктов питания.