Лукашенко о ситуации в Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать

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Лукашенко о ситуации в Донбассе: Это недоразумение надо заканчивать

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Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "недоразумение" в Донбассе пора заканчивать. Так он высказался за скорейшее урегулирование конфликта.

— Это недоразумение, иначе не назовёшь, надо заканчивать... Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками, — заявил Лукашенко на встрече с лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Медведчуком.

В свою очередь представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу отметил роль Минска в урегулировании этого кризиса. Медведчук надеется, что конфликт будет решён мирно.

Как уже сообщал Лайф, в декабре прошлого года лидер Незалежной Пётр Порошенко пообещал в течение пяти лет достичь мира в Донбассе "на основе национальных интересов Украины". При этом подобные обещания он давал и в мае 2014 года.

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