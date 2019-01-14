В центральном аппарате СК появятся новые спецподразделения

По словам главы ведомства, за восемь лет подследственность СКР значительно расширилась.

Отделы по расследованию преступлений в области медицины, бандитизма, а также отдел по вопросам международного розыска создаются в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

В настоящее время создаются <...>, в том числе отдел по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, отдел по расследованию преступлений в сфере медицины, отдел взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц Александр Бастрыкин

Он добавил, что за восемь лет в компетенцию СК были переданы "налоговые преступления, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, совершённые несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних". Также ведомство расследует большинство преступлений, связанных с коррупцией.

Ранее СК сообщал, что в главном управлении криминалистики комитета будет создан отдел судебно-медицинских исследований, который займётся проведением экспертиз по делам о врачебных ошибках.