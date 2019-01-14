Хочет выселить. Бабушка подала в суд на старшую из сестёр Хачатурян

В квартире прописаны все четыре сестры убитого отца девочек Михаила, его племянник и сама собственница Лидия.

Мать Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трёх его дочерей, Лидия Хачатурян решила выписать из своей двухкомнатной квартиры одну из них. Речь о старшей — Крестине. Об этом информирует "Московский комсомолец".

Женщина обратилась с иском в Бутырский суд, сообщает издание. Ранее она через суд официально выписала бывшую жену Михаила Аурелию и их общего сына Сергея.

По словам сестры Михаила Наиры, её мать была вынуждена съехать, так как девочки якобы издевались над ней, когда их отец был в отъезде. Лидия Хачатурян заявила, что не хотела жаловаться своему сыну, тем самым ограждая его от переживаний.

Наира также добавила, что в квартире прописаны все четыре сестры Михаила, его племянник и сама собственница Лидия.

Мама так и сказала, что она не вечная и пока она жива, она хочет выселить из своей квартиры убийцу её сына Наира

В иске мать Хачатуряна отметила, что Крестина не участвовала в оплате коммунальных услуг и в поддержании жилища в надлежащем состоянии. Заседание по делу назначено на 21 января.

Три сестры убили своего отца Михаила Хачатуряна вечером 27 июля. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.